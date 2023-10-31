شكرا لقرائتكم خبر عن 2225 مستفيدًا من خدمات العيادات الافتراضية بـ"تخصصي الجوف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي التابع لتجمع الجوف الصحي، ممثلًا بالعيادات الخارجية، خدمة العيادات الافتراضية التي استفاد منها 2225 شخصًا خلال الربع الثالث من العام الحاليّ 2023.

وأوضح تجمع الجوف الصحي، أن العيادة الافتراضية تتيح للمريض التواصل مع الطبيب عبر اتصال مرئي صوتي من قبل الطبيب في أثناء وقت عمل العيادة، ويجري مناقشة حالة المريض ومراجعة الفحوص المخبرية، وصرف الدواء وحجز موعد جديد للمتابعة إذا رأى الطبيب حاجة المريض إلى ذلك.

وأشار إلى أنه بإمكان المريض أيضًا طلب خدمة توصيل الدواء للمنزل، وأن الخدمة متاحة لكل من عيادات الباطنية، ومكافحة التدخين، والاستشارات الدوائية، والعظام والجلدية، والصدرية، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والروماتيزم، والجراحة العامة، والمسالك البولية.