شكرا لقرائتكم خبر عن "ماتخطر على بالك..”ببصلة واحده ومسمار “تخلصي من الذباب والناموس نهائي بلا عودة"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يبحث الكثير من النساء عن الطرق التي تساعد على التخلص من الناموس والذباب والصراصير المتطاير في جميع منازلنا، فتكثر تلك الحشرات مع مع ارتفاع درجة حرارة الصيف مما يجعل ربة المنزل تنزعج كثيرا منها إلى جانب أن تلك الحشرات تسبب الكثير من الأمراض مثل نقل العدوى إلى الأطعمة وتتسبب أيضا النزلات المعوية والأسهال، لذلك أخذ العديد من ربات المنازل يبحثون عن طرق للتخلص من تلك الحشرات وكأن الحل في البصل ما مسمار من القرنفل، فيعد البصل من المكونات الطبيعية ذات الرائحة النفاذة التي تساعد على التخلص من الحشرات من أول استخدام ونجد أيضا القرنفل من النباتات التي تحتوي على رائحة نفاذة تقوم بطرد الحشرات من المنزل وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير وصفة البصل مع القرنفل

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

المكونات:

بصل.

قرنفل.

طريقة التحضير الوصفة:

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال الاتي.

نحضر البصل ونقوم بتقشيره.

ثم نقوم بوضع به مسامير القرنفل.

ثم نقوم بوضعه جانبا في أركان المنزل أو تعليقه بخيط في أحد جوانب الجدران.

ثم بعد ذلك سوف نلاحظ أن رائحة البصل مع القرنفل النفاذة تساعد على التخلص من الحشرات وتقوم بطردهم خارج المنزل.

يمكن أن نقوم بوضع ذلك البصل والمسامير حول البواليع حتى لا تخرج الصراصير منها.

وصفة البصل وورق الغار

يعد البصل من أفضل المكونات المهمة التي تساعد على التخلص من الحشرات وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

حبة بصل.

ورق الغار.

كوب ماء.

معلقة قرفة.

طريقة التحضير:

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال الأتي.

نحضر الوعاء ونضع به البصل والماء وورق الغار والقرفة ونرفعها على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

ثم بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماما.

ثم نقوم بتعبئة الخليط في بخاخات ونقوم برش به جميع أنحاء المنزل للتخلص من جميع الحشرات الموجودة به من أول استخدام.