"اكتشاف علمي مبهر يجعلك تنسى الكهرباء والوقود وتعيش في عالم خالٍ من الاعتماد عليهما!"

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عدن - ياسمين التهامي -

تعد الابتكارات والابداعات الشبابية في الأزمة اليمنية من العوامل المهمة التي لم تتوقف عندما واجهت البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية. فقد تمكن الشباب اليمني من خلق العديد من المشاريع والابتكارات التي ساهمت في رفع اقتصاد البلاد وتحسين الحياة اليومية للمواطنين.

محمد محمد العقاري وابتكاره في مجال الطاقة الشمسية

من بين الشباب المبدعين في اليمن، يبرز اسم محمد محمد العقاري الذي تمكن من صنع جهاز لإنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية بدون الحاجة لبطاريات. وقد حقق هذا الجهاز نجاحًا كبيرًا حيث تم تصنيعه بقوة 220 فولت وتردد 5 هرتز.

تصنيع الجهاز

بدأ العقاري في تصنيع هذا الجهاز في عام 2019 عندما بدأت أزمة الغاز الخانقة في البلاد. وكان هدفه البحث عن بديل يمكن استخدامه بدلاً من أسطوانات الغاز. وفي هذا السياق، جاءت فكرة تشغيل الأجهزة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية دون الحاجة لبطاريات، حيث إن عمر البطاريات محدود وقصير، بينما يمكن للوحات الطاقة الشمسية أن تعمل لفترة طويلة.

مميزات الجهاز

يتميز هذا الجهاز بأنه ينتج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية بدون الحاجة لبطارية، ويأتي بقدرات متنوعة تتراوح بين 2 كيلوواط و10 كيلوواط وأكثر من ذلك. ويمكن لهذا الجهاز تشغيل الأجهزة الثقيلة مثل السخانات الكهربائية وأدوات الطبخ على الشولة. كما يمكن استخدامه بشكل كامل لاستبدال أسطوانات الغاز طوال فترة النهار.

فوائد استخدام جهاز تحويل الكهرباء الشمسية

تعتبر الطاقة الشمسية من أكثر مصادر الطاقة المتجددة فعالية وصديقة للبيئة. واستخدام جهاز تحويل الكهرباء الشمسية يوفر العديد من الفوائد العملية والاقتصادية.

تشغيل الأجهزة الكهربائية

يمكن استخدام جهاز تحويل الكهرباء الشمسية لتشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية في المنزل، مثل السيشوار وكاوية الملابس والمكنسة الكهربائية وشحن السيارة الهايبرد المزودة بخدمة الكهرباء والايرفاير. يمكن للجهاز تشغيل جميع الأغراض بغض النظر عن قدرتها، سواء كانت ثقيلة أو خفيفة.

طول عمر الجهاز وصديقه للبيئة

يتميز جهاز تحويل الكهرباء الشمسية بعمر طويل يصل إلى 30 عامًا تقريبًا، مما يجعله استثمارًا مستدامًا على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لا يسبب أي ضرر للبيئة، مما يجعله خيارًا صديقًا للبيئة ومستدامًا.

توزيع الجهاز في اليمن

تم توزيع ما يقرب من 15 جهاز تحويل الكهرباء الشمسية إلى مختلف المحافظات اليمنية. ولا يزال المصنع يعمل على تصنيع كميات كبيرة من هذا الجهاز لتلبية الطلب المتزايد عليه.

حملة إعلانية ودعم المشروع

من أجل تعريف المزيد من الناس بفوائد جهاز تحويل الكهرباء الشمسية، يحتاج المشروع إلى حملة إعلانية وترويجية كبيرة. يجب توعية الجمهور بأهمية استخدام الطاقة الشمسية والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم هذا المشروع وتذليل العقبات التي تواجهه لتحقيق نجاحه وانتشاره في جميع أنحاء اليمن.