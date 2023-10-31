انت الان تتابع مستمرة وتخف.. "خريطة هطولات المطرية الأولى" ترسمها جمعية الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 6:07 صباحاً

قالت جمعية الطقس والمناخ، إن من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية الحالية والأولى في هذا الموسم لبضعة أيام. وتوقعت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن تخف اليوم الحالة؛ حيث تتشكل بعض السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق عدة. وأوضحت أن المناطق التي تشملها الحالة هي: "حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والزلفي، وسدير، ومكة، والباحة، وعسير، وجازان".

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