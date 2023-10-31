ناقوس "الاحتراق الوظيفي" يضرب بعنف.. "الصحة": خطر يهددك بنسبة 180%

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة عن خطر كبير يواجه الموظفين جراء الاحتراق الوظيفي؛ مؤكدة أهمية جعل بيئة العمل مريحة نفسيًّا وجسديًّا.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، أن الموظفين الذين يعانون من الاحتراق الوظيفي معرضون لخطر الإصابة بالاضطرابات النفسية والاكتئاب بنسبة 180%.

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