الإحصاء: نمو الناتج المحلي بنسبة 8.7% خلال عام 2022

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نمو الناتج المحلي بنسبة 8.7% خلال عام 2022؛ مشيرة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، والأنشطة الحكومية 1.9% في الربع الثالث من 2023.

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