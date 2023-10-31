انت الان تتابع "الالتزام البيئي": 89 % من مصانع الأسمنت تعمل وفق تصاريح التشغيل البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

نظّم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض، ورشة عمل لمناقشة حالة الالتزام البيئي لصناعة الأسمنت في السعودية، مستعرضاً نتائج الدراسة التي أعدّها والتي كان أبرزها التزام 89 % من مصانع الأسمنت بإصدار تصاريح البيئة للتشغيل، فيما التزم 84 % بخطط الإجراءات التصحيحية.

ويهدف المشروع إلى التأكّد من أن جميع مصانع الأسمنت تتوافق في مرحلة التشغيل والإنتاج مع المعايير البيئية في جميع مراحل التصنيع.

شارك في الورشة بعض الرؤساء التنفيذيين لمصانع الأسمنت وممثلين للشركات وعدد من المهتمين بالمجال البيئي، بهدف بناء ركيزة أساسية تتماشى في جميع مراحلها مع لوائح النظام البيئي ومع أعلى المعايير، ولاسيما في مرحلة التشغيل والإنتاج.

ونوّه القائمون على الورشة بأنه تمّ العمل على تقييم التأثيرات البيئة الناجمة عن صناعة الأسمنت، من أجل توفير أفضل الحلول التي تضمن استدامة الصناعة، مع العمل على حماية الأوساط البيئية من أي تلوثٍ قد ينتج منها.

وأتاح المركز، خلال الورشة، المجال للنقاش مع جميع المعنيين والعاملين في قطاع الأسمنت، سعياً إلى إشراك القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الحفاظ على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وسعياً إلى الارتقاء بمعايير جودة الحياة.

وبيّنت الدراسة التي أعدّها المركز أن نسبة مصانع الأسمنت التي أصدرت تصاريح البيئة للتشغيل بلغت 89 %، بينما بلغت النسبة المئوية للملتزمين بخطط الإجراءات التصحيحية 84 %.