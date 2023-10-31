انت الان تتابع 5 خطوات تقي من حدوث جلطة القلب بنسبة 90 %.. "النمر" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 6:45 صباحاً

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ عن 5 خطوات تقي -بإذن الله- من حدوث جلطة القلب بنسبة 90 %. وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الخطوات تشمل "الرياضة اليومية، وعدم التدخين، والتحكم في السكري والضغط والكوليسترول". وأضاف: كما تضم الخطوات "البُعد عن الضغوط النفسية والاجتماعية، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه".

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