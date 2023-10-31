تراند اليوم : وثيقة تكشف خطة المخابرات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

صحيفة الخليج 365: كشفت المخابرات الإسرائيلية، عن خطة لنقل المدنيين في القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى "مخيمات" في شبه جزيرة سيناء المصرية.

مدن خيام

وأوضحت الوثيقة التي نشرها لأول مرة الموقع الإخباري المحلي Sicha Mekomit، نقل السكان المدنيين من غزة إلى "مدن خيام" في شمال سينا، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني، إضافة إلى اقتراحها إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول.

خطة معقدة

وفيما أقر واضعو هذا الاقتراح أن الخطة تبدو معقدة، مبررين بأن "القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقوا".

خطأ فادح

وعلى صعيد آخر، رأى يوئيل جوزانسكي، مستشار سابق في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أن الوثيقة تهدد بتقويض العلاقة مع شريك رئيسي، ألا وهو مصر، مبينا: "هذا خطأ فادح، قد يؤدي إلى صدع استراتيجي بين إسرائيل ومصر"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".