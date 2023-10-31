شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 35 دولة.. معرض البناء السعودي ينطلق 6 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق معرض البناء السعودي 2023 في دورته 33، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، تحت رعاية م. عبد الله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويُعد المعرض أكبر حدث سنوي للبناء في المملكة، ويتزامن مع إقامة المعرض التجاري الدولي 24 لتقنيات الكهرباء والطاقة البديلة والمياه والإنارة "سعودي الينكس".

وسيجمع هذا الحدث أكثر من 621 شركة من 35 دولة حول العالم، و11 جناحًا وطنيًا لتقديم أحدث المنتجات والخدمات في مجال البناء والتشييد ومستلزماته.

أحدث تقنيات البناء

وسيقدم معرض البناء السعودي 2023 مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، وأحدث تقنيات البناء بما فيها الديكورات الداخلية ومواد التشطيب، وأدوات ومواد البناء، والمعدات والآليات الثقيلة، ومنتجات وتقنيات الخرسانة، والحجارة والسيراميك، وتقنيات البناء والابتكارات، ومستلزمات وتقنيات الإضاءة والكهرباء، والحلول والتقنيات الكهروميكانيكية، والتكييف، والتبريد والتهوية.

ويشكل المعرض منصة رئيسية للتواصل والتجارة بين الموردين والمصنعين والمشترين من جميع أنحاء العالم، ويتيح الفرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور تجاري كبير، وإقامة علاقات جديدة، وعقد صفقات تجارية، مع ذوي الاختصاص والمهتمين في قطاع البناء من داخل المملكة وخارجها.

ويشهد المعرض إقامة منتدى علمي يشارك فيها نخبة من كبار القيادات والتنفيذين والخبراء في مجال العقار والبناء، وأكاديميين ومختصين يناقشون مواضيع مهمة، من بينها التقنيات الكهروميكانيكية واستثمارات البناء والاستدامة وتكنولوجيا البناء.