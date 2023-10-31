الهيئة العامة للترفيه تحذر من استخدام شعار موسم الرياض دون موافقة

أصدرت الهيئة العامة للترفيه بيانًا يحذر فيه من استخدام شعار “موسم الرياض” دون موافقة خطية منها.
وقال البيان: “استخدام شعار “موسم الرياض” بشكل مباشر أو غير مباشر يستوجب الحصول على موافقة خطية من الهيئة لضمان الحفاظ على حقوقها وحقوق الرعاة الرسميين للموسم”.
وأضاف البيان: “تهيب الهيئة بجميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أي حق، أو امتياز أو اسم أو تصميم، أو رسومات، أو شعارات أو غير ذلك من العلامات التجارية الخاصة بموسم الرياض”.
وشدد البيان على أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وحقوق الرعاة الرسميين للموسم ضد كل من يتعدى أو ينتهك حقوق العلامة التجارية.
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