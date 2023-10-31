وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يعلق على لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

ناقش وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أبرز الملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في غزة واليمن.
وأكد الأمير خالد، على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام.
كما ناقش الجانبان المستجدات في اليمن، ونتائج جهود المملكة لإنهاء الأزمة والتوصل للسلام الشامل.
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