بالفيديو.. هكذا يشحن الغزاويون هواتفهم في ظل القصف وانقطاع الكهرباء

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محمد بن مسعود - الدمام - في غزة، ومع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي بدأ في السابع من أكتوبر، يتحتم على المواطنين البحث عن بديل لشحن هواتفهم والبقاء على تواصل مع أسرهم وأقربائهم لمعرفة أخبارهم إن كانوا لا يزالون أحياء.

ولأن إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء عن غزة، يقوم الأهالي بابتكار طرق جديدة لشحنها، كاستخدام بطاريات السيارات، حسب موقع "يورو نيوز" الإخباري".

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