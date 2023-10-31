انت الان تتابع بناءً على تقارير "الأرصاد".. جامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية عن بُعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة المسائية، اليوم، عن بُعد بناءً على تقارير "الأرصاد" والحالة المطرية للمحافظة.

وقالت الجامعة عبر حسابها في منصة "إكس": حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد: تعلن #جامعة_الطائف، تحويل فترة الدراسة المسائية، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في #جامعة_الطائف بالحوية والفروع الأخرى كافة.

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