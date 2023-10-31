تراند اليوم : طالبان تعلن عن قرار مفاجئ بشأن المعلمين ذوي اللحى القصيرة في أفغانستان

ترجمة حصرية : حذر مسؤولو إدارة التعليم التابعة لطالبان في مقاطعة ساربول شمالي أفغانستان، 168 معلما من أصحاب اللحى القصيرة من أنهم سيطردون من المدرسة إذا لم يطلقوا لحى طويلة، وذلك في إطار عملية لمراقبة مسؤولي المدارس والمعلمين.

وقال مولوي محمد رحماني، رئيس دائرة التعليم بالمحافظة، في رسالة إلى معلمي وموظفي المدارس، إن "نحو 168 معلماً وموظفاً في الإدارة لا يلتزمون بالشريعة والتعاليم الإسلامية". مشيرا إلى أن الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص كانت لحى قصيرة. حسب "اندبندنت".

ولفت رحماني في رسالته إلى العقوبة التي ستوقع على من لم يمتثل لتحذيره، وأعلن أنه سيتم فصل المعلمين والموظفين المذكورين في البيان إذا لم يلتزموا بتعريف حكومة طالبان للشريعة الإسلامية.

وتعارض حركة طالبان قص اللحى، وتحذر الموظفين في جميع المؤسسات والمكاتب الحكومية والعامة من حلق لحاهم.