شكرا لقرائتكم خبر عن يصل إلى 5000 ريال.. تطبيق زيادة الحد الأدني لمعاش الضمان الاجتماعي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ غدًا الأربعاء، تطبيق زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

تفاصيل الزيادة

وبذلك يصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريال بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريال بدلًا من 550 ريال.

تشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.

ويتم تطبيق هذه الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.