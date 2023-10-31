شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الغذاء والدواء": منصة استطلاع تسهم في نجاح القرارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام بن سعد الجضعي، أن مرونة النُّظم وإتاحة المهلة الكافية والاستئناس بالآراء من خلال منصة (استطلاع)، تسهم في نجاح القرارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان (تحسين الصحة العامة من خلال مرونة النظم) خلال ملتقى الصحة العالمي المقام حالياً بمدينة الرياض، مبيناً أنَّ فريق الدعم والتطوير بالهيئة نجح في رفع قدرة العديد من المصانع وتصدير المنتجات المحلية خارجياً.

وأوضح الجضعي أن التزام القطاع الخاص بالحدِّ من الدهون المتحولة شجع على تكرار التجربة مع استخدام الملح بنجاح، مشيراً إلى أن تمكين الفرق الميدانية والمتخصصة يحقق نجاحات ميدانية كبيرة.