شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة تنهي معاناة 3 سنوات من عدم قدرة مريضة على المشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى أطباء قسم جراحة العظام والمفاصل في مستشفى بريدة المركزي أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، معاناة مريضة تبلغ من العمر 46 عاما، كانت تشكو من مشاكل متعددة في الركبة تسببت لها في صعوبة الحركة والمشي وممارسة الحياة الطبيعية منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك من خلال إجراء عملية جراحة ناجحة بالمنظار استغرقت 20 دقيقة فقط.

وأوضح التجمع أن المريضة راجعت عيادة العظام بالمستشفى وكانت تعاني من عدم القدرة على ثني الركبة اليسرى وتيبس بمفصل الركبة ما بين صفر إلى 30 درجة، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة المغناطيسية، تبين أن لديها زائدة عظمية (Loose body) بحجم 1.5 مل تقريباً، بمفصل الركبة Large osteophyte مسببة إغلاقًا لمفصل الركبة.

وقال التجمع إن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية للمريضة تحت التخدير الكلي جرى خلالها استكشاف مفصل الركبة وفحص الأربطة وغضاريف الركبة بواسطة المنظار، وتم بعدها إزالة الزائدة العظمية بمفصل الركبة، بواسطة المنظار واختبار حركة الركبة بعد الإزالة، حيث وصلت إلى (130) درجة أثناء العملية التي تكللت بالنجاح والله الحمد، وعادت المريضة إلى ممارسة حياتها الطبيعية بعد عودة الحركة بشكلها الاعتيادي.

مستشفى بريدة المركزي أجرى أكثر من 8 آلاف عملية جراحية في النصف الأول من عام 2023م، كما بلغ أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات الخارجية بالمستشفى أكثر من 75 ألف مستفيد للفترة ذاتها.