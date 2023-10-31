السعودية | بـ 36 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 36 مئوية، فيما سجّلت السودة 10 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة 35 مئوية، وينبع 34 درجة، وكل من الدمام والقنفذة والأحساء 33 مئوية، تليها جازان والصمان ووادي الدواسر وشرورة والخرج 32 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها أبها والباحة 14 درجة، وتبوك وطريف 16 مئوية، وحائل والطائف 17 درجة، وكل من عرعر وسكاكا ورفحاء والقريات والمجمعة 18 درجة.