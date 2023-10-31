السعودية | الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية الكاميرون لدى المنظمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة بجـدة أمس، المندوب الدائم لجمهورية الكاميرون لدى المنظمة السفير إيا تيجاني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء قضايا التعاون الثنائي بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية الكاميرون، التي تستضيف الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.