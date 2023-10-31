السعودية | ملتقى الصحة العالمي يشهد توقيع 92 اتفاقية لتعزيز الحياة الصحية في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد ملتقى الصحة العالمي، توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الحياة الصحية، وتمكين الوصول لمستهدفات التحول للقطاع الصحي في مختلف المجالات في المملكة، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات والبحث والابتكار، ورفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات الصحية؛ بهدف الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع وزارة الصحة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ أبرزها تأكيد مفاهيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبيانات السكانية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة.

يذكر أن الملتقى يختتم أعماله اليوم، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية والصحية، ويحتوي على 30 جلسة حوارية يتحدث فيها 100 مختص، ومشاركة 300 شركة محلية وعالمية.