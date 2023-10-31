شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة تكشف مرضا خطيرا ينتقل من خلال الخضراوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري منشورا جديدا على صفحتها الشخصية بالفيسبوك عن مرض الأكياس المائية.



وقالت سماح في منشورها "اغسلوا الخضراوات جيدا إذا كنت تربي كلبا وذلك خوفا من مرض الاكياس المائية ..او ال hyadited cyst

او داء المشوكات .

وأشارت نوح، إلي أنه مرض طفيلي حيواني المصدر ينتقل للبشر عن طريق الحيوانات ويعرف بداء المشوكات أو الأكياس المائية

Echinococcus granulosus يسببه طفيل

و هو مرض شائع في العالم و خصوصا في الأرياف أو بالأخص أماكن تربية الحيوانات الأخري.

الطفيل عبارة عن دودة شريطية بالغة تعيش في أمعاء الكلاب و آكلات اللحوم الأخرى مثل الذئاب و الثعالب و التي تعتبر عائلا أساسيا

الدودة الشريطية البالغةEchinococcus granulosus

وتابعت، تدخل الدودة في أمعاء الكلاب وتستكمل دورة حياتها وتطرح البيض عن طريق البراز الى النباتات والخضراوات.



ينتقل المرض إلى الحيوانات آكلة الأعشاب كالأبقار والماعز والأغنام و كذلك إلى الإنسان عن طريق الخضراوات غير المغسولة جيدا" مثل البقدونس والنعناع والبصل الأخضر والخس وغيرها أو عن طريق اكل لحم الخراف الحامل للطفيل.

تفقس البيض في الأمعاء ثم تنتقل إلى الأجهزة الأخرى مثل الكبد والرئتين و الرأس لتستقر وتشكل أكياس يرقانية قد يصل حجمها الى حجم بيضة الدجاجة في الرأس وحسب مرونة العضو ففي الرئتين والكبدقد يصل حجم الكيس بقدر حجم حبة البرتقال.

الأعراض

تظهر الأعراض بحسب أماكن استقرار الأكياس المائية

إذا توضعت في الكبد فيشكو المرضى من تضخم وألم في البطن، يرقان،فقدان الوزن و قد تصل الأمور إلى قصور في عمل الكبد .

أما إذا استقرت في الرئتين فيشكو من ضيق في التنفس و التهابات رئوية متكررة

وإذا استقرت في المخ يعاني المريض من صداع شديد لا يستجيب للعلاج و تشوش في الرؤية وغيرها من الأعراض بحسب أماكن تواجد هذه الأكياس.

الوقاية:

1- غسل الخضراوات الورقية والعشبية جيدا لأنها تعتبر مصدر مهم لإصابة الإنسان بداء الأكياس المائية .

ويتم الغسل الجيد بالمواد المعقمة ، أو بالشطف تحت الماء الجاري المتدفق بقوة من أجل جرف البيض العالق على سطوح

تلك النباتات .

2-يعد غلي كبد الأغنام أو رئتها لمدة 30 دقيقة ضروريًا وكافيًا لقتل جزيئات المشوكة

3- تفادي التماس المباشر مع براز الكلاب والقطط .

4- غسل اليدين بعد التماس مع الحيوانات ، خصوصا غير الداجنة .

5- القضاء على ظاهرة ذبح الحيوانات خارج الأمكنة المخصصة لها .

6_النظافة والتخلص من القمامة دائما

7_الاهتمام بنظافة الحيوانات .والعلاجات باستخدام أدوية الديدان كل فترة

الحكم علي اللحوم المصابة هو الإعدام.

