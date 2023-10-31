شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تدخن سيجارة في الصباح؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عندما تدخن سيجارة في الصباح، يحدث العديد من التأثيرات الضارة على جسمك. إليك بعض الأمثلة على ما يحدث، بحسب ما نشره موقع هيلثي .



تضييق الأوعية الدموية: يحتوي الدخان الناتج عن السجائر على مواد سامة مثل النيكوتين والكربون الموجود في ثاني أكسيد الكربون، هذه المواد تؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم الأكسجيني والمغذيات إلى أعضاء الجسم.

زيادة ضغط الدم: يؤدي تناول النيكوتين إلى زيادة مؤقتة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. هذا يضع ضغطًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تلوث الرئتين: يحتوي الدخان السجائر على مواد سامة وملوثات تتراكم في الرئتين. مع مرور الوقت، يمكن أن يتسبب التدخين المزمن في تلف الأنسجة الرئوية والتهاب الشعب الهوائية وزيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة.

زيادة خطر الأمراض القاتلة: التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعتبر التدخين سببًا رئيسيًا للوفيات المبكرة ويقتل الملايين من الأشخاص سنويًا.

هذه هي بعض الآثار الضارة الرئيسية لتدخين السجائر في الصباح، يجب أن تكون على دراية بأن التدخين يشكل خطرًا جسيمًا على صحتك، ويوصى بشدة بالامتناع عنه تمامًا للحفاظ على صحتك العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة به.