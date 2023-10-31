شكرا لمتابعة خبر عن هل يجوز أداء العمرة بنية إهداء ثوابها لشخص متوفى.. السند يجيب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند على سؤال هل يجوز أداء العمرة بنية إهداء ثوابها لشخص متوفى.

وقال السند بأن من الأمور التي اتفق عليها أهل العلم في أن صدقتها تعود إلى المتوفى الصدقة والدعاء.

وأضاف السند بأن أداء العمرة أو الحج بنية إهداء ثوابها لشخص متوفي يجوز ويتقبلها الله.