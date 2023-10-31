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وزير النقل : المملكة تمر بإعادة هيكلة كاملة لقطاع الطيران والاستثمارات .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد وزير النقل صالح الجاسر، أن المملكة تمر بإعادة هيكلة كاملة لقطاع الطيران والاستثمارات في مطارات ضخمة جديدة.

وقال الجاسر في حديثه لقناة الإخبارية:” أن النقاشات للنمو وتطوير الخدمات “، لافتًا أن المملكة تمر بإعادة هيكلة كاملة ، والاستثمارات في مطارات جديدة كمطار الملك سلمان ليعد نقلة نوعية على مستوى العالم.”

وأضاف:” أن طيران الرياض سيبدأ بداية قوية”، لافتًا أن الخطوط تشهد تحولاً كبيرًا وتطورات متتابعة ليصل عدد الركاب في 2030 لـ 330 مليون راكب .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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