شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل : المملكة تمر بإعادة هيكلة كاملة لقطاع الطيران والاستثمارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير النقل صالح الجاسر، أن المملكة تمر بإعادة هيكلة كاملة لقطاع الطيران والاستثمارات في مطارات ضخمة جديدة.

وقال الجاسر في حديثه لقناة الإخبارية:” أن النقاشات للنمو وتطوير الخدمات “، لافتًا أن المملكة تمر بإعادة هيكلة كاملة ، والاستثمارات في مطارات جديدة كمطار الملك سلمان ليعد نقلة نوعية على مستوى العالم.”

وأضاف:” أن طيران الرياض سيبدأ بداية قوية”، لافتًا أن الخطوط السعودية تشهد تحولاً كبيرًا وتطورات متتابعة ليصل عدد الركاب في 2030 لـ 330 مليون راكب .