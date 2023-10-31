شكرا لمتابعة خبر عن مدير عون للإنقاذ: مهما بلغ ثقل وزن السيارة من الصعب صمودها أمام مياه السيول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ صالح النوفل، أنه مهما بلغ ثقل وزن السيارة من الصعب صمودها أمام مياه السيول بالتالي فرصة النجاة معدومة.

وقال صالح النوفل، عبر برنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن المغامرة بالسيول كانت منتشرة قبل 5 سنوات ولكن مع التوعية وإقرار العقوبات أصبحت أقل نوعًا ما.

وأشار إلى أن عقوبة المجازفين من عابري السيول غرامة من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، لافتًا إلى أن فرصة النجاة من السيول معدومة.