شكرا لمتابعة خبر عن قصيدة شعرية من طالبة سابقة ترحيباً بالأميرة الجوهرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقت طالبه سابقه بجامعة الأميرة نوره، قصيدة على الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود أول مديرة لجامعة الأميرة نورة؛ ترحيباً بها

وحرصت الشاعرة والطالبة السابقة لجامعة الأميرة نورة على التعبير عن محبتها وإخلاصها لأول مديرة بجامعتها الأميرة الجوهرة، إذ رحبت بها ترحيبا حاراً بأبيات شعرية في أبها

وقالت الشاعرة في قصيدتها:

الجوهره وشلون تمشي على القاع

حسبي على اللي جابها من بحرها

اثر البني فيهن تشاكيل وأطباع

فيهن جمال وفيهن الله سترها

والله لو ما تلبس حجاب وقناع

لتشوف كل الكون يمشي بترها

مرحباً بك سموة الأميرة سمو الاميرة الجوهرة في ابها البهية.