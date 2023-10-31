انت الان تتابع ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في حرب غزة إلى 315 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 11:17 صباحاً

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم (الثلاثاء)، عدد قتلى الجيش في هجوم 7 أكتوبر، ارتفع إلى 315 قتيلاً. وذكر "هاجاري" أن الجيش أبلغ عائلات 240 إسرائيلياً، أنهم مختطفون في قطاع غزة. وأضاف أن عدد المختطفين هذا ليس نهائياً وأن الجيش يحقق في الأمر، وفقاً لـ"فرانس برس". ويرفع إعلان "هاجاري" حصيلة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس من آخر رقم معلن وهو 229، ولا يتضمن الـ240 الرهائن الأربعة المفرج عنهم. وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هناك عشرات لا ما زالوا مفقودين، ومصيرهم غير معروف.

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