انت الان تتابع شعر وصورة حديثة لـ"خالد الفيصل".. تغريدة للأمير بندر تلقى رواجًا وتجلب الدعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 11:19 صباحاً

نشر المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، صورة حديثة لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل. وغرد الأمير، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ببيت شعر يقول: "يا بندر امزج فايح البنّ والهيل.. ‏وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه". فيما توالت ردود فعل المتابعين بالدعاء لأمير منطقة مكة المكرمة أن يديم الله عليه الصحة والسلامة.

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