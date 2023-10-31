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تراند اليوم : "اللي يبي يحرر القدس الطريق مفتوح".. شاهد.. ردة فعل كويتي بعد تراجع البورصة بسبب الأحداث في قطاع غزة

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل كويتي، بعدما تراجعت البورصة بسبب الأحداث الأخيرة في ظل الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال خلال ظهوره في مقطع فيديو: "البورصة نازلة بعد سلسلة تراجعات منذ أحداث القدس، كل يوم نزول نزول، إلى أن وصلت إلى نزيف، 148 نقطة ليش عشان تردوا القدس".

وتابع: "حسبالكم بالشعارات والاعتصامات راح ترد القدس، الإسرائيليين ما أخذوها بالطريقة هذى، أخذوها بالقوة، فلوسنا راحت، اللي يبي القدس يا جماعة الطريق مفتوح".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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