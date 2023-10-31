السعودية | مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء.. محطة تأمل يعيش من خلالها الزوار تجربة فريدة وسط الطبيعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يحظى زوار محافظة العلا بالعديد من الفرص المشوقة المتمثلة في أماكن الاستجمام والاسترخاء وسط معالمها الطبيعية، ومن بين تلك الخيارات مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء 2023، حيث يعيش الزائر لحظات مليئة بالبهجة في رحلة غامرة تركز على الصحة والعافية.

ويعد المهرجان في نسخته الجديدة امتداداً للمهرجانات السابقة التي شهدت نجاحاً كبيراً، وجهة لزائري محافظة العلا، الذي يُقبل على زيارته الكثيرون من مختلف أنحاء العالم، ومحطة استرخاء وتأمل، إلى جانب تعدد المرافق، والأنشطة المختلفة من ورش العمل الشاملة وفعاليات مذهلة، وأنشطة تفاعلية تبرز تراث العلا التاريخي والطبيعي.

ويستمر المهرجان حتى 5 نوفمبر، ويمكن للجميع الاستمتاع من خلال حجز تذكرة الدخول للفعاليات المتوفّرة من خلال الرابط: www.experiencealula.com.