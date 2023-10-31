السعودية | خبير في الطقس والمناخ: استمرار فرص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على غرب القصيم والرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف “عبد الله العصيمي” خبير الطقس والمناخ، الأجواء المتوقعة على أجزاء متفرقة من المملكة.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع إكس – تويتر سابقا، ” توقعات الأمطار بإذن الله حتى صباح الأربعاء على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق الطائف وأجزاء من عفيف غرب وشمال الدوادمي والقصيم والزلفي وسدير وحائل والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية”.

وتابع، ” الأمطار بشكل عام خفيفة إلى متوسطة مع أفصلية جنوب غرب القصيم وغرب الرياض، والله أعلم”.