40 % من المركبات متوافقة مع متطلبات الفحص الدوري

سجلت طرق المملكة، ارتفاعًا في الإيفاء بمعايير السلامة المرورية المحدثة في العام الحالي 75%، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 70% بزيادة 5%، وارتفعت المركبات المتوافقة مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري 40%، مقابل 35% العام الماضي، في وقت استنفرت 17 أمانة بلدية جهودها في توفير معابر المشاة، وتجهيز التقاطعات، وأطوال الطرق، ومعالجة محيطات المدارس بوسائل السلامة المرورية.

رصد السرعة

كشف تقرير اللجنة الوزارية للسلامة المرورية العام الماضي، 7 آلاف نظام يختص بالجانب الضبطي والتشريعي، وتمثلت أبرز الأنظمة في: 478 نظام رصد الدخول الخاطئ في المداخل والمخارج، و611 نظام رصد قطع الإشارة المرورية، و306 أنظمة رصد السرعة الثابتة، و1831 نظام رصد السرعة المتنقلة، و3050 نظام CCTV، و73 نظام رصد السرعة أثناء الحركة، و246 نظام رصد طمس اللوحات، وبلغ إجمالي التوسع في التغطية للطرق السريعة 100%، و84% للطرق المزدوجة، و47% للطرق المفردة، وبلغ إجمالي أجهزة ضبط التحايل لطمس اللوحات زيادة 27%.

معابر المشاة

بلغ إجمالي معابر المشاة التي تم توفيرها 354 معابر مشاة، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من توفير معابر المشاة، حيث بلغ إجمالي معابر المشاة 88 بـ25%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 36 معبر مشاة بـ10%، والأحساء ثالثًا، بإجمالي 35 معبر مشاة بـ9.88%، والطائف رابعًا، بإجمالي 32 معبر مشاة بـ9%، وجدة خامسًا، بإجمالي 26 معبر مشاة بـ7%.

تجهيز التقاطعات

سيطرت جدة على تجهيز التقاطعات بوسائل السلامة، حيث بلغ إجمالي التقاطعات المجهزة 392 تقاطعات، منها 50 تقاطعات مجهزة في جدة بـ13%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 49 تقاطعات مجهزة بـ12.5%، والحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 42 تقاطعات مجهزة بـ11%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 40 تقاطعات مجهزة بـ10%، وحائل خامسًا، بإجمالي 30 تقاطعات مجهزة بـ8%.

235 مدرسة

بلغ إجمالي المدارس التي تمت معالجتها بوسائل السلامة المرورية 235 مدرسة، وتصدرت الحدود الشمالية معالجة المدارس، بإجمالي 34 مدرسة بـ14%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 31 مدرسة بـ13%، والرياض ثالثًا، بإجمالي 20 مدرسة بـ9%، وتساوت القصيم والباحة رابعًا، بإجمالي 18 مدرسة لكل منهما بـ8%، وحائل خامسًا، بإجمالي 16 مدرسة بـ7%.

الطرق والسلامة

%75 إيفاء الطرق بوسائل السلامة

%40 ارتفاع المركبات المتوافقة

7 آلاف نظام ضبطي وتشريعي

%100 التوسع في التغطية للطرق الرئيسية

%27 زيادة أجهزة ضبط التحايل

354 معابر مشاة موفرة

392 تقاطعات مجهزة بوسائل السلامة

معالجة 235 مدرسة بوسائل السلامة المرورية

1807 كم طرق مجهزة بوسائل السلامة

الأكثر معابر مشاة:

الشرقية: 25%

الحدود الشمالية: 10%

الأحساء: 9.88%

الطائف: 9%

جدة: 7%

الأكثر تقاطعات مجهزة:

جدة: 13%

الرياض: 12.5%

الحدود الشمالية: 11%

الشرقية: 10%

حائل: 8