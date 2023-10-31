سيول وهبوط للإسفلت وسقوط لأعمدة الكهرباء بأمطار اليوم الخامس

تواصل أمس هطول الأمطار الغزيرة لليوم الخامس على التوالي بمناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف، وأدت إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة.

سيول ومستنقعات

شهدت منطقة جازان ارتفاعا بمنسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفي محافظة الدرب ومراكزها استمرت الحالة المطرية برياح وزوابع رعدية وساهمت غزارة الأمطار في هبوط وتكسر للأسفلت بالطريق المؤدي إلى قرية القضب، وسقوط عمود للكهرباء، وتضرر لماسورة المياه التي تغذي الشعيب، بينما استنفرت جهات حكومية الدفاع المدني والطرق والمياه والكهرباء للوقوف على مواقع الخلل ومعالجتها.

من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مواقع تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الجمعة.

تجمعات المياه

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من الخرمة والموية وتربة ورنية من تبعات بعض الظواهر الجوية.

وأوضحت أن المنطقة قد تشهد أمطارا متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، ونبهت مستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كل من الوجه وأملج وضباء من تبعات بعض الظواهر الجوية، بينما دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية.

متابعة البلاغات

أوضح رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن محسن الخرمي، أن البلدية سخرت كامل طاقاتها بالمعدات والكوادر البشرية والميدانية منذ وقت مبكر، حرصًا منها على سلامة الأرواح والممتلكات، ومتابعة البلاغات الواردة من قبل المواطنين والمقيمين، والتعامل معها ومعالجتها بسرعة، وبيّن أن البلدية ستواصل جهودها في تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، وخلال تواجد فرق المتابعة الميدانية.