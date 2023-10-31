"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية روسيا التطورات الخطيرة في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 12:07 مساءً

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف. وعبّر الأمير فيصل خلال الاتصال، عن تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. وبحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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