انت الان تتابع تنبيه من "الأمن العام".. لبس الكمامة بالحرمين وقاية وحماية لك وللآخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن المفاهيم الواجب على ضيوف الرحمن اتباعها، نبه الأمن العام السعودي، إلى أهمية لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما.

وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما وقاية وحماية من العدوى بالأمراض لك وللآخرين.

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