انت الان تتابع "اليونيسف": 940 طفلاً مفقودون في غزة منذ اندلاع الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 12:42 مساءً

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم (الثلاثاء)، أن هناك بلاغات بفقدان 940 طفلاً في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري. وحذر متحدث باسم "يونيسف" في مؤتمر صحفي، من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف، مع توفر 5 % فقط من إمدادات المياه الصالحة للشرب، وفقاً لـ"فرانس برس". من جانبه، أوضح مسؤول في منظمة الصحة العالمية، في المؤتمر الصحفي، أن كارثة صحية عامة وشيكة في غزة، وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار، التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

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