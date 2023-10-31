شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات تصل إلى 145 مليار ريال.. القطاع الخاص يدعم تطوير الصحة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة فهد الجلاجل، ضمن جدول أعمال ملتقى الصحة العالمي، ملَّاكَ المستشفيات والمنشآت الصغيرة. ودعاهم "الجلاجل" إلى اغتنام إقامة الملتقى في تعزيز الفرص الاستثمارية بمجالات التقنيات والبحث والابتكار، والحلول الصحية الرقمية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات والتعليم الطبي والتدريب، الساعية إلى تطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار.

تطور قطاع الصحة لتحقيق رؤية المملكة 2030

وأفاد بأن مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي تصل إلى 145 مليار ريال بحلول 2030، موضحًا أن الاستثمار في القطاع الصحي ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية تُسهم في تطور الصحة العامة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمعنية ببرنامج التحول القطاع الصحي، وأشار إلى الحجم الاستثماري الكبير المحفز الذي يحظى به السوق في المملكة العربية السعودية.

وحمل ملتقى الصحة العالمي في نسخته السادسة الحالية 2023 شعار "استثمر في الصحة" حيث يعد مناخًا لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب في لوجستيات الخدمات الطبية على المستوى العربي والدولي، وتعد فرصة من خلال عرضه لأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة لحلول الرعاية الصحية.