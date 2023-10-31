شكرا لقرائتكم خبر عن "الترفيه" تحذر الجميع من استغلال العلامات التجارية لموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة العامة للترفية في حسابها الرسمي عبر منصة "اكس"، اليوم الثلاثاء، بناء على ما تم رصده من قبل الهيئة العامة للترفيه باستخدام عدد من الشركات، العلامة التجارية لموسم الرياض ۲۰۲۴/۲۰۲۳، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية من خلال إعلانات دعائية وحملات تسويقية وغير ذلك للحصول على موافقة خطية من الهيئة العامة للترفيه.

لذا فإن الهيئة العامة للترفيه تهيب جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أي حق أو امتياز أو اسم أو تصميم، أو رسومات أو شعارات، أو غير ذلك من العلامات التجارية العائدة لموسم الرياض بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من الهيئة تحدد شروط استخدام تلك الحقوق.

كما أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها الموسم الرياض ضد أي تعد وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الهيئة وحقوق الرعاة الرسميين للموسم.