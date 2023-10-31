شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في قرغيزستان تعلن إجراء تعديلات على تأشيرات الزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" عن إجراء عدد من التعديلات على نظام (تأشيرات الزيارة) الذي يسمح لمواطني عدد من الدول الدخول للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً ومن ضمنهم مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ 21 أكتوبر 2023م وهي



وقالت إن التعديلات على التأشيرة تجري وفق التالي :

استمرار العمل بالسماح بإعفاء مواطني تلك الدول ومن ضمنهم مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للجمهورية القرغيزية لمدة 60 يوماً.

عند انتهاء مدة الإقامة القصيرة المسموح بها 60 يوماً يتوجب على الزائر الأجنبي مغادرة الجمهورية القرغيزية لفترة لا تقل عن 60 يوماً، ومن ثم بإمكانه القدوم من جديد للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة 60 يوماً أخرى.

في حال لم يغادر الزائر الأراضي القرغيزية بعد نهاية فترة الإقامة القصيرة المسموح بها 60 يوماً، سيعتبر مقيماً بشكل غير نظامي، وسيتم فرض غرامة مالية عليه عند مغادرته الأراضي القرغيزية وبتوجب عليه دفعها قبل السفر لأحد مراكز الشرطة وتسليم إيصال الدفع للقسم القنصلي التابع لوزارة الخارجية القرغيزية في المطار للحصول على ختم الخروج.

إيقاف العمل بآلية تأشيرة "RUN" والتي كانت تسمح للزائر الأجنبي الخروج لأي دولة أخرى قبل نهاية فترة إقامته والدخول مجدداً للجمهورية القرغيزية.

يتوجب على من يرغب في تمديد مدة إقامته في الجمهورية القرغيزية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة المناسبة (سياحة - إقامة - عمل) قبل نهاية فترة الإقامة القصيرة والتي لا تتجاوز 60 يوماً ليتسنى له البقاء في الجمهورية القرغيزية لفترة أطول.