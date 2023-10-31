شكرا لقرائتكم خبر عن المخاض يفاجئ سيدة يمنية في مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمراكز المرقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من إجراء عملية توليد طبيعية لسيدة يمنية تبلغ من العمر 42 عاماً في صالة المغادرة بالمطار، في عمل إنساني نبيل بعد أن فاجأها المخاض و هي تستعد لمغادرة أراضي المملكة العربية السعودية، و ذلك فجر اليوم الثلاثاء.

نُقلت الأم و المولود بسيارة الإسعاف بصحبة طاقم طبي إلى مجمع الملك عبدالله لاستكمال العلاج و تقديم الرعاية الطبية اللازمة و هما بحالة جيدة.

الجدير بالذكر أن مراكز المراقبة الصحية يعمل عبر ٤ مراكز طبية في جميع صالات المطار على مدار ٢٤ ساعة بكوادر صحية مؤهلة، وفرق وقائية تعمل في مناطق الوصول في المطار لتطبيق الإشتراطات الصحية.