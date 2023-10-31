شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "الصحة النفسية" يوقع مذكرة تفاهم لدمج الذكاء الاصطناعي بالعلاجات النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وإحدى الشركات البريطانية، مذكرة تفاهم لبحث سبل تطوير وإدخال أدوات الذكاء الإصطناعي في العلاجات النفسية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال ملتقى الصحة العالمي الذي أقيم مؤخراً في مدينة الرياض خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر 2023.

وحول هذه المذكرة قال مدير المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب: هذه المذكرة تأتي امتداداً للعمل الذي نقوم به في المركز من أجل رفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات الصحية؛ بهدف الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية؛ التي تسهم في تعزيز الصحة العامة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي، وبرنامج تحول القطاع الصحي.

تطوير تقنيات العلاج النفسي

وحول هدف وفكرة هذه الاتفاقية قالت مديرة المشروع الدكتورة هند بنت صالح الحربي، إن هذه الاتفاقية سوف تعمل على تطوير تطبيق قائم على دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات العلاج النفسي وسيكون من أوائل التطبيقات العلاجية القائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي، وفي استخدام تقنيات العلاج المعرفي السلوكي.

وأضافت الحربي: "بعد اكتمال العمل على هذا المشروع فإنه سيوفر الخدمات النفسية، لكل شخص يحتاجها مع الحفاظ على سرية كل المعلومات، وسهولة الوصول للخدمات النفسية من أي مكان في المملكة العربية السعودية".

