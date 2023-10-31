شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. الإفراط في تناول هذا النوع من اللحوم يؤدي للإصابة بمرض السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اللحوم الحمراء من أكثر الأطعمة المفضلة للغالبية العظمي من الناس ، لما لها من فوائد كثيرة ومتنوعة علي الجسم ، وارتفاع قيمتها الغذائية، ولكن يجب الحذر في استهلاكها وتناولها باعتدال، لأن الإفراط فيها يسبب بعض المخاطر الصحية ..حيث أكدت دراسة بريطانية جديدة أن استهلاك اللحوم الحمراء أسبوعياً يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

واشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة جارديان البريطانية. إلى أنه تزداد مخاطر الإصابة بالمرص في الغالب لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، ولكن الأطفال والمراهقين والشباب يصابون به بشكل متزايد.

وذكرت الدراسة ان تناول اللحوم الحمراء بكثرة تصيبك بهذه الأمراض:

أمراض القلب

تناول اللحوم الحمراء تسبّب مشاكل في القلب وقد يصل الى حالة الوفاة، بسبب ارتفاع الكولسترول أو الدهون المشبعة عن طريق مادةٍ تُسمّى بالكارنتين، تقوم بكتيريا الأمعاء بتحويلها في الكبد إلى مادة كيميائية وترتبط هذه المادة بتراكم الدهون في الأوعية الدموية ممّا قد يكون القلب في خطر، بسبب اختيار اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والتي تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدّم

تناول كمّيات كبيرة من اللحوم يؤدّي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير ومفاجئ لأن يُستخدم فيها الكثير من التوابل والملح.

ويُنصح بأن تستبدل اللحوم الحمراء بلحوم أخرى خفيفة مثل الأسماك والدواجن إلى جانب استخدام التوابل بدلاً من الملح في طهي الطّعام.



زيادة الوزن

البروتين مفيد في بناء العضلات، إلا تناول كميات كبيرة من اللحوم، تفوق احتياجات الجسم، نظرًا لأن الجسم يخزن البروتين على شكل دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

المصابون بالسكري

الأشخاص المصابون بداء السكري لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب ، لذا فإن تجنب تناول شرائح اللحم يمنع زيادة مخاطرهم.



ومعظم اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تتراكم المزيد من الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار) في الدم وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم،

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، يجب على الأشخاص اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية واستبدال بعض اللحوم والدواجن بأسماك ومصادر نباتية.