شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلمين أن شكل أصابع قدميك يكشف أسباب تعاستك وإحباطك وأسرارا كثيرة عن شخصيتك (تعرفي عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بالإمكان أن يساعد اختبار الشخصية هذا في تقديم رؤى عن أسباب تعاستك وإحباطك بالإضافة إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من إمكانياتك للشعور بالسعادة بناءً على شكل أصابع قدميك. فقط حددي شكل أصابع قدميك ثم مرري إلى الأسفل واكتشفي المزيد في السطور الآتية

ـ الشكل رقم 1: ويعني أنه عادةً ما تنبع تعاستك من قلقك بشأن المجهول، وهذا يمكن أن يتسبب في توترك. قد لا ترغبين في الانتقال من الماضي واحتضان الحاضر.

قد تجدين نفسك أيضاً في مواقف مزعجة لا تعرفين كيفية الخروج منها. ومع ذلك، يمكنك التغلب على هذا الخوف من خلال تذكر أن التغيير لا يجب أن يحدث بضربة واحدة.

تكونين في أفضل حالاتك عندما تكونين قادرة على إبقاء عقلك نشطاً. إن حضور الأحداث الثقافية وقراءة الكتب التي تحفز عقلك وتعلم لغة جديدة كلها خيارات جيدة.

اذهبي إلى الحفلات أو الحفلات الموسيقية أو الأماكن المثيرة للاهتمام التي لم تريها بعد. يمكنك أيضاً محاولة التأمل والتواصل مع الطبيعة لتهدئة عقلك والتركيز على تنفسك.

ـ الشكل رقم 2: إن هذا الشكل يشير إلى أنك تميلين إلى التشبث بالماضي، وخاصةً مشاعر الاستياء أو الندم بسبب طبيعتك الشديدة الحساسية والعاطفية.

أنتِ تتذكرين الأشياء الجيدة، لكنك تواجهين أيضاً وقتاً عصيباً حقاً في ترك السيئ وراءك.

هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه التسامح مفيداً حقاً. يكمن مفتاح سعادتك ورفاهيتك في مسامحة الذات والآخرين والتصالح مع الماضي. ستتخلصين من المشاعر السلبية مثل الندم وخيبة الأمل من خلال ممارسة الامتنان والتقدير للجوانب الإيجابية للحياة.

هذا يخرجك من الماضي إلى الحاضر، حيث تكونين قادرة على التركيز أكثر على الأشياء التي تهمك حقاً.

ـ الشكل رقم 3: يكمن مصدر استيائك في عدم الأمان الذي غالباً ما يكون مخفياً. بسبب شخصيتك الكاريزمية وحقيقة أنك تهتمين بما يعتقده الآخرون، غالباً ما تجدين نفسك مركزة للكثير من الاهتمام.

أنتِ الأكثر شغفاً وإبداعاً عندما تشعرين بالثقة والأمان. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي انعدام الأمان إلى انخفاض الثقة.

إن العلاج الأكثر فعالية لك هو التعبير الإبداعي. هذا يساعدك على الانفصال والشعور بمزيد من الأمان.

اليوميات، الكتابة الإبداعية، الرسم، التمثيل أو الرقص كلها أنشطة يمكن أن تساعدك في التعرف على مواهبك وتقديرها، بالإضافة إلى الشعور بالرضا عن نفسك.

ـ الشكل رقم 4: يعني هذا الشكل أنك غالباً ما تشعرين بالتوتر والانزعاج ، ليس فقط بسبب عواطفك ولكن أيضاً بسبب الطريقة التي تؤثر بها هذه المشاعر على حياتك. الميل الطبيعي هو أن تكوني حسودة ومنافسة مع الآخرين.

إذا استغرقتِ بعض الوقت للنظر في الدوافع الكامنة وراء غيرتك من الآخرين، فقد تجدين أن مشاعر الاستياء لديك أسهل في التعامل معها.

لكي تنجحي في التغلب على هذه الميول، من المفيد أن تصلي إلى حقيقة مخاوفك من خلال استخدام الشفاء أو العلاج النفسي أو العلاج بالتنويم المغناطيسي أو أي نهج آخر يعمل مع اللاوعي.

ـ الشكل رقم 5: يعد الحديث السلبي عن النفس أو النقد الداخلي من أكثر الطرق فعالية لتقويض السعادة.

هذا ما تصارعينه. لديك معايير عالية جداً لنفسك وقد يكون لديك ناقد داخلي صاخب يركز على السلبية.

ومع ذلك، إذا كنتِ تريدين إجراء تغيير للأفضل، فلا يوجد ما يمنعك. من النصائح الشائعة الاحتفاظ بسجل لنجاحاتك وتهنئة نفسك أحياناً على إنجازاتك.

حاولي كتابة ثلاثة أشياء إيجابية عن نفسك كل يوم. يمكنك إعادة تدريب صوت الناقد الداخلي، وتحويله إلى مصدر مساعدة بدلاً من مصدر إعاقة.

إذا كنتِ ترغبين بأن تكوني سعيدة، فيجب أن تكوني قادرة على التعبير عن نفسك بحرية، ولا ينبغي خنق طاقتك بأي شكل من الأشكال. جربي شيئاً جديداً مع أصدقائك لطالما رغبتِ في القيام به ولكنك لم تفعلي شيئاً بعد.