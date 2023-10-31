شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفجر باكيا على أطفال غزة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه انفجر من البكاء بعد رؤية صور أطفال غزة الذين ارتقوا شهداء بفعل العدوان العسكري الإسرائيلي منذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين أول الجاري. وقال “بوتين” في بيان متلفز أمام اجتماع لأعضاء مجلس الأمن والحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون إن “ما يجري في قطاع غزة الآن حدث فظيع عندما يقتل الآلاف من الأبرياء دون تمييز وليس لديهم مكان يهربون إليه”.

وأضاف:” لا مكان لديهم للهروب من القصف”، مؤكدا على انه “لا يوجد سبب لهذا”.

وتابع قائلا:” عندما تنظر إلى الاطفال الملطخة بالدماء والأطفال المقتولين وكيف تعاني المرأة وكبار السن وتضحيات الطاقم الطبي..بالطبع كنت متوترا بشدة وانفجرت دموعي بالبكاء”.

بوتين يحمل لغرب مسؤولية إشعال الأزمة في الشرق الاوسط

ولام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيانه الغرب في إشعال الأزمة في الشرق الأوسط، موضحا ان “النخب الحاكمة في الولايات المتحدة” و”أتباعها” يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة، ويقفون وراء الصراعات في أوكرانيا وأفغانستان والعراق وسوريا، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وأضاف “إنهم بحاجة إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط. ولذلك تبذل (الولايات المتحدة) قصارى جهدها لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى وقف إراقة الدماء، وعلى استعداد لتقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة”.

وقال بوتين إن روسيا تقاتل القوات الأمريكية الغامضة التي يتهمها بالمسؤولية عن أزمة الشرق الأوسط في ساحات القتال في أوكرانيا.

وقال “لا يمكن مساعدة فلسطين إلا من خلال قتال أولئك الذين يقفون وراء هذه المأساة. نحن روسيا ونقاتلهم في سياق ’العملية العسكرية الخاصة‘. سواء من أجل أنفسنا أو من أجل أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية الحقيقية”.

وأكد بوتين على “إن مفتاح حل الصراع هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”، ملمحا إلى أن هذا ليس هدف واشنطن المعلن.

بوتين يحمل الغرب مسؤولية الأحداث في داغستان

كما ألقى باللوم على الغرب وأوكرانيا،في الأحداث التي وقعت في داغستان ، حيث حاول حشد من الغاضبين ليلة الأحد مطاردة الركاب الذين هبطوا للتو في مطار محج قلعة قادمين من إسرائيل.

وقال بوتين: “الأحداث التي وقعت في ماخاتشكالا الليلة الماضية استلهمت، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على الأقل من أراضي أوكرانيا، من أيدي عملاء أجهزة المخابرات الغربية”.

يشار إلى أن روسيا تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وحل الدولتين، فيحين أثارت غضب إسرائيل باستقبالها وفدا من حماس في موسكو قبل أيام.