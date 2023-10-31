مفاجأة بقيمة مليون دولار: ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الكركم يومياً؟ الإجابة ستصدمك!

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عدن - ياسمين التهامي -

الاستخدام الصحيح للكركم يمكن أن يحسن فوائدها الصحية. هنا بعض الطرق المختلفة لاستخدام الكركم في الطهي والاستفادة من فوائدها:

كيفية استخدام الكركم

1. إضافة الكركم إلى البيض المقلي أو المسلوق

يمكنك إضافة الكركم إلى البيض المقلي أو المسلوق في وجبة الإفطار لتحسين قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية.

2. إضافة الكركم إلى الحليب الدافئ

يمكنك إضافة الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ لتعزيز قيمتها الغذائية وإضفاء نكهة غنية عليها.

3. إضافة الكركم إلى الأرز أو طبق الخضار المشوية

يمكنك إضافة رشة من الكركم إلى الأرز أو طبق الخضار المشوية لإبراز المزيد من نكهتها وتحسين قيمتها الغذائية.

4. إضافة الكركم إلى الشوربات

يمكنك إضافة القليل من الكركم إلى الشوربات المختلفة مثل شوربة الدجاج أو شوربة الخضار المشكلة لإضفاء نكهة مميزة وتحسين فوائدها الصحية.

5. تحضير الكركم على شكل شاي

يمكنك تحضير الكركم على شكل شاي بوضع ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الماء المغلي وتركها لتنقع ثم شربها للاستمتاع بفوائدها الصحية.