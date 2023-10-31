شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الترفيه تهيب باستخدام العلامة التجارية لموسم الرياض بدون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت هيئة الترفيه على جميع الشركات، عدم استخدامها العلامة التجارية لموسم الرياض بدون ترخيص، واستخدام الحقوق الخاصة به لأعراض خاصة.

وأضافت الهيئة أنه يجب على من يرغب باستخدام العلامة التجارية لموسم الرياض، سواء أكان شعارًا أو تصميمًا، أو امتياز أو اسم، الحصول على موافقه خطية من الهيئة، تحدد فيها شروط تلك الحقوق.

ونوهت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، في حال انتهاك تلك الشروط، وأنها ستحمي علامتها التجارية، للحفاظ على حقوقها، وحقوق الرعاة الرسميين للموسم.