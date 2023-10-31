"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة على الحدود الشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 1:39 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية، تصاحبها رياحٌ شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالةُ مدينةَ عرعر ومحافظات "طريف رفحاء والعويقيلة" ومركز حزم الجلاميد. وبيّن المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادية عشرة مساء من يوم الثلاثاء.

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