"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسّطة إلى غزيرة على الرياض.. و"المدني يحذر"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 31 أكتوبر 2023, 2:27 مساءً

نبّه المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسّطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة. وتشمل الحالةُ: العاصمةَ الرياض، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، والمجمعة، وثادق، ومرات، وضرماء. ودعا الدفاعُ المدني الجميعَ إلى توخّي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

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