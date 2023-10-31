تراند اليوم : شاهد.. جنود إسرائيليون يتوغلون داخل قطاع غزة ويتجولون بين المنازل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو توغل قوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة ، والتجول بين المنازل بالدبابات .

وأظهر الفيديو عدد من الدبابات والجنود الإسرائيليين يحملون أسلحتهم ويتجولون داخل شوارع غزة ، وفي المنازل التي تعرضت للقصف الجوي من قبل إسرائيل .

وأبانت لقطات من الفيديو الجنود وهم يبحثون في الشوارع والمازل التي تم هجرها عقب قصفها ، للعثور على اي دليل يقودهم إلى عناصر من حركة حماس ولتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس .

وكان أعلن اليوم الثلاثاء ، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.