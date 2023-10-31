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تراند اليوم : شاهد.. جنود إسرائيليون يتوغلون داخل قطاع غزة ويتجولون بين المنازل

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو توغل قوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة ، والتجول بين المنازل بالدبابات .

وأظهر الفيديو عدد من الدبابات والجنود الإسرائيليين يحملون أسلحتهم ويتجولون داخل شوارع غزة ، وفي المنازل التي تعرضت للقصف الجوي من قبل إسرائيل .

وأبانت لقطات من الفيديو الجنود وهم يبحثون في الشوارع والمازل التي تم هجرها عقب قصفها ، للعثور على اي دليل يقودهم إلى عناصر من حركة حماس ولتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس .

وكان أعلن اليوم الثلاثاء ، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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